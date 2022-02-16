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Лавров предупредил Британию об ответе России в случае объявления санкций

Политика
Лавров предупредил Британию об ответе России в случае объявления санкций
Федеральное агентство новостей  /  Александр Чикин

Москва, 16 февраля. Россия сможет принять ответные меры, если Великобритания объявит санкции против Москвы. С таким заявлением выступил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

Глава МИД 16 февраля выступил перед журналистами.

«Если этот закон окончательно вступит в силу, я нисколько не сомневаюсь, что наш парламент будет иметь все основания, да, в общем-то, будет необходимо принять аналогичный закон в отношении тех, кто пытается делать себе карьеру и набирать рейтинги, популярность на русофобской стезе», — подчеркнул Сергей Лавров.

Он выразил надежду, что другие западные страны не станут поддерживать попытки Лондона запустить волну антироссийских санкций. По словам министра, иностранные государства должны быть более ответственными.

Лавров также сказал, что политика «открытых дверей» НАТО тревожит Россию. Готовность США идти на диалог в вопросе безопасности является положительным сигналом.

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сша нато лавров
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