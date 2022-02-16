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Наоми Кэмпбелл задумалась о втором ребенке

Общество
Наоми Кэмпбелл задумалась о втором ребенке
instagram.com  /  @naomi

Лондон, 16 февраля. Знаменитая британская супермодель Наоми Кэмпбелл не исключила, что может стать матерью во второй раз. Звезда мирового подиума впервые стала матерью только в 50 лет.

Знаменитость с большим удовольствием проводит время с малышкой. Однако засиживаться в декрете Кэмпбелл отказалась и спустя несколько месяцев после рождения ребенка приступала к работе. Модель в восторге от материнства и задумалась о втором ребенке

«А почему бы и нет?» — отметила Наоми Кэмпбелл на вопрос от журналиста журнала Vogue, не хочет ли она еще детей.

Манекенщица крутила романы со многими известными мужчинами, однако ни от кого из них не родила. Что стало причиной бездетности в то время, звезда не рассказывает. И только в 50 лет она решилась на важный шаг в своей жизни — стать мамой. Модель сообщила о своем новом статусе за несколько дней до своего дня рождения, пишет Teleprogramma.pro.

Наоми Кэмпбелл лишь изредка показывала первенца. Но спустя почти год после рождения малышки снялась для мартовской обложки британской версии модного журнала. На снимке она держит ребенка на руках.

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