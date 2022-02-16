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Спортивный врач указал на причину допинг-скандала с Камилой Валиевой

Олимпийские игры 2022
Спортивный врач указал на причину допинг-скандала с Камилой Валиевой
Global Look Press  /  Lan Hongguang/Xinhua

Пекин, 16 февраля. Атлеты используют поддерживающие препараты, и это нормальная практика. Но в России не хватает специалистов в спортивной фармакологии, отсюда постоянные скандалы, заявил спортивный врач Артем Катулин. Таким образом он прокомментировал допинг-скандал с фигуристкой Камилой Валиевой.

В спорте высших достижений на фоне колоссальных нагрузок важное место занимает фармакология. Однако, по мнению Катулина, кафедра спортивной медицины умерла вместе с СССР.

«Спортсмены могут применять разные поддерживающие препараты, начиная от банальных витаминов. Это понятно и логично. Другое дело, что в России нет специалистов по спортивной фармакологии, которые бы понимали, к чему может приводить их одновременное использование», — пояснил эксперт каналу «360».

Пока Россия «находится под лупой», нельзя давать повода для скандалов в спорте, отметил он. Отечественному спорту нужны профессионалы, которые понимают в препаратах и разбираются в юридических нюансах по поводу допинга. За это сферой должен быть постоянный контроль, подытожил Катулин.

Напомним, в допинг-пробе Камилы Валиевой, сданной 25 декабря, обнаружили запрещенное вещество в минимальной дозировке. МОК отменил награждение победителей командного турнира по фигурному катанию в Пекине, сославшись на необходимость консультаций с WADA. Валиеву допустили к индивидуальному первенству, начавшемуся 15 февраля, однако его результаты считаются предварительными.

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олимпиада валиева фигурное катание
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