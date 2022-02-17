Кадровый голод и демографическая яма: почему государство готово бесплатно переобучать россиян

В России расширили программу бесплатного переобучения, теперь ей могут воспользоваться граждане в возрасте до 35 лет включительно, испытывающие проблему с трудоустройством, находящиеся под угрозой увольнения либо без профессионального образования. Для этих целей из бюджета будет выделено 1,2 миллиарда рублей. Также под действие программы попадают лица старше 50 лет и нетрудоустроенные россиянки с детьми. В беседе с ФАН эту инициативу прокомментировал Эдуард Чечерин, эксперт по онлайн-образованию, основатель платформы по поиску работы для школьников и студентов Trixter.

— Как думаете, почему программу решили расширить? И что получит от этого государство?

— Не уверен, что это связанно с увеличением возрастного порога для категории «молодежь». Скорее речь о безумном кадровом голоде, помноженном на демографическую яму и невероятные темпы внедрения новых технологий, которые стремительно оставляют за бортом многих специалистов с устаревшими профессиями. Это в дальнейшем может вообще привести к глобальной безработице. Особенно ввиду того, что для большинства работодателей становится очевидным, что проще обучить с нуля молодого специалиста, чем переобучить текущих и тратить на это время и деньги.

Для любой экономики хорошо, когда наиболее трудоспособные слои населения находятся на передовой человеческого капитала, становятся все более актуальными кандидатами и поддерживают экономику благодаря собственным доходам и расходам. В этом, наверное, суть.

— Почему были выбраны именно эти группы населения?

— Данные группы все еще сохраняют некую нейропластичность и готовы к изменениям, а также подвержены влиянию изменчивых технологических тенденций. То есть люди понимают, что нужно учиться новому, и готовы к этому, так как находятся в зоне риска, ведь их знания и навыки, а возможно и целые профессии, быстро устаревают.

Все большую тенденцию набирают программы, связанные с обучением молодежи, стайерские и ассистентские позиции, которые помогают в короткий срок подготовить новые молодые, более мотивированные и «голодные» кадры, которые активно начинают наступать на пятки текущим сотрудникам.

Из личного архива Эдуарда Чечерина /

— В чем конкретная выгода для человека? И есть ли еще в России подобные проекты?

— В первую очередь это возможность получить новые знания, расширить горизонты, а возможно, и сменить профессию. Ведь немногие сейчас сходу готовы поменять собственный вектор карьерного развития, многие так и застревают на однообразной работе, а после сокращения сталкиваются с глубинным личностным кризисом. Мне кажется, что данная программа — это хороший выход из аналогичных ситуаций.

Относительно других проектов, честно говоря, я с такими не сталкивался, хотя весьма глубоко погружен в рынок образования. Сейчас преимущественно растет количество весьма дорогостоящих и длительных обучающих программ ввиду большого кадрового голода в нише новых профессий. А в данном случае очень хорошо сочетается программа переобучения с непосредственным наймом новых кандидатов с биржи труда, которая ранее не являлась стабильным поставщиком квалифицированных кандидатов для новых профессий.

— Можно ли сейчас еще бесплатно переобучиться и получить профессию взрослому человеку?

— Некоторые корпорации вроде «Яндекса» и «Тинькофф» вынуждены запускать свои обучающие продукты на бесплатной или частично платной основе ввиду колоссальной потребности в сотрудниках для новых профессий. В основном это специальности, связанные с IT, программированием, менеджментом и поддержкой технологичных проектов.

— Насколько актуально сегодня стоит этот вопрос?

— Скорость проникновения технологий в нашей стране такова, что мы находимся на передовой прогресса в ряде технологических дисциплин, но инфраструктура по выращиванию человеческого капитала все еще отстает по вполне понятным причинам. В этой связи рынок вынужден саморегулироваться — начиная от работодателей и заканчивая работниками, — ведь вопрос перепрофилирования и переобучения стоит не менее остро, чем обучение новых кадров.

HR-специалисты давно уже рекомендуют управленцам, оставшимся без работы, сменить профессию. Вторая специальность в смежных отраслях даст стимул для развития, дополнительные умения и расширит перечень полномочий, утверждают кадровики.