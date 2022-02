Bloomberg назвал самых успешных топ-менеджеров США в эпоху пандемии

Пандемия COVID-19 в 2021 году продолжила наносить удары по мировой экономике, усиливая социальное неравенство и ослабляя геополитическую стабильность в многих странах. Но даже в ситуации неопределенности можно оставаться на плаву и выйти в плюс. Агентство Bloomberg сообщило, что 15 топ-менеджеров крупнейших хедж-фондов США заработали в 2021 году в общей сложности 15,8 млрд долларов. По утверждению издания, именно нестабильной рынок помог им приумножить свое состояние.

Примечателен управляющий фонда SRS Картик Сарма, которому удалось увеличить доход в 2021 году на 1,8 млрд долларов из-за того, что в 2000-х годах вложил деньги в компанию проката автомобилей Avis Budget Group Inc. Ее акции после снятия ковидных ограничений и оживления туризма выросли на 456%.

Единственным крупным фондом, который потерял деньги в прошлом году, стал Tiger Global Management. Его убытки за 2021 год составили около 1,5 млрд долларов — все из-за того, что фирма вложилась в акции китайских технологических компаний, а затем началась «торговая война» между США и Поднебесной.

Подробнее о самых богатых топ-менеджерах, которые приумножили свое состояние в 2021 году, и о том, как заработать на нестабильном рынке, — в материале международной редакции Федерального агентства новостей.

Хедж-фонд — организация, которая объединяет средства крупных вкладчиков и использует их для инвестирования на различных финансовых рынках с целью заработка.

Федеральное агентство новостей

Кеннет Гриффин — Citadel LLC

На первом месте рейтинга оказался американский миллиардер Кеннет Гриффин — создатель инвестиционного хедж-фонда Citadel. В 2021 году он приумножил собственные средства на 1,5 млрд, а его компания — на 994 млн долларов.

Citadel входит в 11 крупнейших хедж-фондов мира и по состоянию на 2016 год управляла капиталом более чем 29 млрд долларов. У компании несколько инвестиционных стратегий. В частности, есть подразделение, специализирующееся на товарных рынках — от энергетики до технологий, также развито перестрахование и управление рисками. Citadel активно усиливает свое подразделение, которое занимается покупкой и продажей ценных бумаг. Через компанию проходит почти треть заявок американцев на фондовую торговлю.

Ken Griffin’s Citadel flagship hedge fund gains nearly 5% during January's tech rout https://t.co/0kqVB4EZU8 — CNBC (@CNBC) February 3, 2022

В январе во время нестабильности на технологическом рынке доход Citadel вырос на 5%. Фонд сумел извлечь выгоду, когда начались колебания цен, вызванные отчасти «ястребиной» политикой Федеральной резервной системы США, которая заявила о резком сокращении выкупа облигаций с американских рынков.

Кристофер Хон — The Children's Investment Fund Management (TCI)

Вторую строчку занял британский миллиардер и создатель инвестиционной компании The Children's Investment Fund Management (TCI) Кристофер Хон. Он увеличил свое состояние на 1,5 млрд, а его фирма — на 606 млн долларов. К 2020 году хедж-фонд управлял капиталом более чем 44 млрд долларов. Компания зарабатывает, инвестируя в акции по различным направлениям, также у нее есть отделение по ипотечному кредитованию.

Extinction Rebellion donor leads world’s top-performing hedge fund | Hedge funds | The Guardian https://t.co/1kefShh6YC — Kalee Kreider (@kaleekreider) January 17, 2022

Картик Сарма — SRS Capital

На третьем месте находится управляющий партнер фонда SRS Картик Сарма. Он заработал по итогам года 1,8 млрд, а его компания — 191,1 млн долларов. Инвестор показал лучший результат по личным финансам среди всех, но уступил по общей сумме заработка.

Сарма приумножил большую часть средств, сделав ставку на акции автопрокатной компании Avis, которые в прошлом году подорожали в пять раз на фоне снятия ковидных ограничений и оживления туризма. SRS Capital Advisors управляет активами на 1 млрд долларов и предоставляет консультационные услуги по инвестициям для 2,7 тыс. клиентов.

Исраэль Ингландер — Millennium Management

За Сармой следует инвестор Исраэль Ингландер, основатель Millennium Management. Его доход составил 1,2 млрд, а компания заработала 695,7 млн долларов. Millennium Management владеет активами на сумму более 57 млрд долларов. Она работает в Америке, Европе и Азии. За 30 лет деятельности компания лишь один раз понесла годовой убыток, упав на 3% в 2008-м.

Джеймс Саймонс — Renaissance Technologies LLC

Следующий в рейтинге — финансист и математик Джеймс Саймонс, основатель Renaissance Technologies LLC. Его доход составил 1,1 млрд, а компании — 253,9 млн долларов. Хедж-фонд специализируется на биржевой торговле с использованием моделей, полученных на основе математического и статистического анализа. Renaissance Technologies славится лучшими показателями в истории инвестирования.

Secretive hedge fund Renaissance Technologies' reportedly sees $15 billion in outflows despite double digit performance https://t.co/oiV2WWbbNo — Markets Insider (@MktsInsider) January 20, 2022

За последние 14 месяцев компания Renaissance Technologies пережила отток средств почти на 15 млрд долларов, и поэтому, несмотря на прибыль, все еще переживает один из своих худших периодов.

Дэниел Сундхейм — D1 Capital Partners

Шестую строчку рейтинга занял финансист Дэниел Сундхейм, основатель американской инвестиционной компании D1 Capital Partners. Его доход составил 584 млн, и 595 млн долларов заработала компания.

Первоначально фирма управляла капиталом в 3 млрд, который вырос до 20 млрд долларов к концу 2020-го с годовой доходностью почти 30%. D1 Capital Partners специализируется на компаниях в сфере потребительских, финансовых услуг, здравоохранении, промышленности, недвижимости, технологий, средств массовой информации и телекоммуникаций.

Dan Sundheim’s D1 Capital Partners is betting big on EVs, including a new $1.6 billion Rivian stake https://t.co/tkV9lr9Cu8 — CNBC (@CNBC) February 15, 2022

Одной из последних инвестиций стал американский производитель электромобилей, основанный Rivian. D1 Capital Partners вложила в него 1,6 млрд долларов.

Стивен Коэн — Point72

Еще одним топ-менеджером, который сумел заработать на пандемии, стал инвестор и владелец бейсбольной команды «Нью-Йорк Метс» Стивен Коэн, основатель хедж-фонда Point72. Он заработал 994 млн, а его компания — 136 млн долларов. На конец второго квартала 2021 года стоимость ценных бумаг в портфеле офиса составляла около 24,8 млрд долларов. Среди основных активов Point72 — акции компаний Amazon.com Inc, Micron Technology Inc, Coca-Cola Co и Biogen Inc.

Рэймонд Далио — Bridgewater Associates

В список самых обогатившихся также вошел инвестор и миллиардер Рэймонд Далио, основатель хедж-фонда Bridgewater Associates. Он заработал 342 млн, а его — 187,8 млн долларов. Фирма обслуживает пенсионные и благотворительные фонды, иностранные правительства и центральные банки. Bridgewater Associates использует глобальный стиль макроинвестирования, основанный на инфляции, курсе валют и валовом внутреннем продукте США. Всего в портфеле фонда — акции 732 компаний, их оценивают в 17,2 млрд долларов.

wikipedia.org / Web Summit / CC BY 2.0

В феврале 2022 года стало известно, что Bridgewater Associates добавила к своим активам почти 140 новых бумаг и продала акции американских больших технологических компаний. Она практически полностью избавилась от бумаг Apple и Google, а также распродала акции Amazon.

Билл Акман — Pershing Square Capital Management

На девятом месте — инвестор Билл Акман, основатель хедж-фонда Square Capital Management. Ему 2021 год принес 326 млн долларов прибыли, а компания заработала 202 млн долларов. Фонд Акмана известен приобретением акций Procter & Gamble на сумму около 1,8 млрд долларов в июле 2012 года для того, чтобы занять активную роль в корпорации. В марте 2020-го Pershing Square заработала 2,6 млрд долларов, сделав ставку на то, что произойдет обвал рынка.

В начале февраля Акман обратился к властям Нью-Йорка с просьбой устранить барьеры для развития криптовалют в штате.

«Мы не можем больше терять жителей Нью-Йорка. Нью-Йорк находится на пути к тому, чтобы стать криптоцентром инноваций. Устраним барьеры, создадим возможности для роста и инноваций и поможем нашему штату и городу», — написал он в Twitter.

@NYCMayor @GovKathyHochul lets fix this right away. We can’t lose any more New Yorkers. NY is on its way to becoming a crypto center of innovation. Let’s remove barriers, create opportunities for growth and innovation, and help our state and city! https://t.co/H9tsG4OO9W — Bill Ackman (@BillAckman) February 9, 2022

Пол Сингер — Elliott Management Corporation

Еще одним участником рейтинга стал инвестор Пол Сингер, создатель компании по управлению инвестициями Elliott Management Corporation. Его заработок составил 380 млн, а фирма — 96 млн долларов. По состоянию на 30 июня 2021 года Эллиот управляет активами на сумму около 48 млрд долларов. В портфеле — акции телекоммуникационных компаний, технологических гигантов и различных банков.

Дэниел Лоэб — Third Point Management

В список также попал финансист Дэниел Лоэб, основатель хедж-фонда Third Point Management. Он заработал в 2021 году 310 млн, а его компания — 101 млн. долларов. Фирма работает в качестве инвестиционного консультанта с активами в размере около 17 млрд долларов.

Third Point's Dan Loeb cuts his Disney stake by half, adds tech and reopening trades https://t.co/3wdaxufsNv — CNBC (@CNBC) February 15, 2022

Согласно последним новостям, компания Third Point сократила акции в Disney, несмотря на то, что два года подталкивала медиагиганта наращивать свои потоковые сервисы. Фонд также добавил в портфель множество акций бигтехов.

Ларри Роббинс — Glenview Capital Management

Американский миллиардер Ларри Роббинс, основатель и генеральный директор Glenview Capital Management, заработал в 2021 году 274,2 млн, и 66 млн долларов получила его компания. Фирма контролирует активы на общую сумму около 7 млрд долларов. Glenview Capital делает ставку на акции самых разных компаний сектора здравоохранения, промышленность и бытовые услуги.

В декабре прошлого года фонд прибрел акции Willis Towers Watson PLC, Uber Technologies Inc, Baxter International Inc, Aptiv PLC и продал Walgreens Boots Alliance Inc, ViacomCBS Inc, Amazon.com Inc и DXC Technology Co.

Стивен Шонфельд — Schonfeld Strategic Advisors LLC

На предпоследней строчке самых разбогатевших топ-менеджеров находится миллионер Стивен Шонфельд, основатель крупной консалтинговой фирмы Schonfeld Strategic Advisors LLC. Его доходы составили 177,5 млн, а компании — 121 млн долларов. Фонд управляет активами на сумму 13,02 млрд долларов. Фирма работает в юрисдикциях Калифорнии, Коннектикута, Флориды и Техаса.

Schonfeld Strategic Advisors быстро росла последние несколько лет и сократила разрыв с другими тяжеловесами и лидерами списка в области мультистратегий — Citadel и Millennium Management Иззи Энгландера.

Ричард Машаал — Senvest Management LLC

Замыкает список американский экономист Ричард Машаал и его хедж-фонд Senvest Management LLC. Доход финансиста составил 199,2 млн, а компании — 47,5 млн долларов. Фонд делает ставку на акции таких секторов, как брендовая и спортивная одежда, обувь и рестораны.

Sticking it to the man! It's Main Street vs Wall Street! The little guys against the -- er, never mind.



This Hedge Fund Made $700 Million on GameStop - WSJ https://t.co/YXoFoy8wPS — Andrew Coyne ???????? (@acoyne) February 4, 2021

В начале февраля стало известно, что Senvest Management LLC заработал почти 700 млн долларов на сделках с акциями сети магазинов видеоигр GameStop, которые в январе из-за бунта розничных инвесторов за несколько дней выросли с 10 до 400 долларов.