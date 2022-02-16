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Волонтеры спасли заблудившегося на Байкале 71-летнего мужчину

  /   Обновлено: 16 февраля 2022 13:29
Общество
Волонтеры спасли заблудившегося на Байкале 71-летнего мужчину
Невские Новости  /  Дмитрий Шилов

Иркутск, 16 февраля. Волонтеры из организации «ЛизаАлерт» спасли потерявшегося на Байкале пенсионера. В результате случившегося мужчина сильно замерз.

Инцидент произошел вечером 15 февраля. Пожилой мужчина ехал на автомобиле из дома отдыха Хакусы в Северобайкальск. Однако по пути он пробил два передних колеса и решил продолжить путь пешком через озеро Байкал.

Вскоре пенсионер понял, что потерялся и не знал, в какую сторону ему идти. С собой у мужчины был телефон с небольшим процентом зарядки. Он связался с экстренными службами, которые незамедлительно приступили к поиску.

«На момент первого звонка с мужчиной стало понятно, что он сильно замерз и обессилил, заряд на телефоне был минимальный. На расстоянии около 3 км от себя, он видел проезжающие машины и пытался привлечь их внимание светом фонаря, но безрезультатно», — рассказали специалисты.

В поисках участвовали не только добровольцы, но спасатели, полицейские и знакомые пенсионера. Его нашли на льду Байкале в 00:00 по местному времени и доставили домой.

Ранее спасатели помогли застрявшему в снегу трем жителям Саратова.

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