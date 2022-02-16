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НМ ЛНР: более 20 танков Т-72 ВСУ сосредоточены у поселка Подлесное

Армия
НМ ЛНР: более 20 танков Т-72 ВСУ сосредоточены у поселка Подлесное
 /  Пресс-служба Балтийского флота

Луганск, 16 февраля. Представители Народной милиции ЛНР сообщили о сосредоточении 22 танков Т-72 Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе поселка Подлесное.

Подобные действия грубым образом нарушают Минские соглашения и комплекс дополнительных мер о полном прекращении огня в Донбассе, заявили в оборонном ведомстве Луганской Народной Республики.

«Противник продолжает размещать вооружение и военную технику в населенных пунктах на подконтрольной Украине территории», — отметил представитель НМ ЛНР.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что в Донбассе фиксируется высокий уровень угрозы нападения ВСУ. О продолжающихся обстрелах ДНР и ЛНР бойцами Вооруженных сил Украины информировал «Царьград».

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Все новости / Армия / НМ ЛНР: более 20 танков Т-72 ВСУ сосредоточены у поселка Подлесное
ЛНР всу т-72 танки
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