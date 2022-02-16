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Минцифры выступило против налога на международные игровые платформы в РФ

Экономика
Минцифры выступило против налога на международные игровые платформы в РФ
pixabay.com

Москва, 16 февраля. Финансирование Фонда поддержки разработки игровых проектов не планируется за счет каких-либо сборов с иностранных площадок дистрибуции игр. Об этом заявили в Министерстве цифрового развития России.

С соответствующим заявлением ведомство выступило после сообщений, что с целью поддержки патриотических игр может быть введен налог для Steam, PlayStation Store, Epic Games Store и иных зарубежных игровых платформ.

По данным СМИ, доклад с инициативой создания фонда уже был направлен в Кабинет Министров. Власти, по словам источника, разрабатывают и другие предложения по стимулированию отечественного игрового рынка, к примеру, льготные налоги для местных разработчиков.

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