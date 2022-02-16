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Правительство Швеции подтвердило намерение отказаться от вступления в НАТО

Армия
Правительство Швеции подтвердило намерение отказаться от вступления в НАТО
ФБА «Экономика сегодня»  /  Денис Машкин

Стокгольм, 16 февраля. Шведское правительство повторно отказалось от вступления страны в Североатлантический альянс. Стокгольм намерен сочетать нейтралитет с укреплением вооруженных сил и углублением международного сотрудничества в оборонной области.

Согласно внешнеполитической декларации Швеции, страна не планирует подавать заявку на вступление в Альянс.

«Наш нейтралитет служит нам на благо и способствует стабильности и безопасности в Северной Европе. Мы сочетаем это с оборонной политикой, которая держится на двух столпах: укрепление национального потенциала и расширение международного сотрудничества в области обороны», — подчеркивается в документе.

Ранее посол РФ в Стокгольме Виктор Татаринцев заявил, что Россия выступала против членства Швеции в НАТО из-за растущей угрозы в связи с расширением Альянса.

Также сообщалось, что накануне экипажи ВМФ РФ зафиксировали излучения радиолокационных станций НАТО во время учений в Средиземном море, передает «Царьград».

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нато швеция нейтралитет
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