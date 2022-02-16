В Таиланде двухлетний ребенок утонул в бассейне, пока мать делала интимные фотографии

Банког, 16 февраля. Двухлетний мальчик захлебнулся в бассейне на вилле в Таиланде, пока его родители делали откровенные снимки для продажи в Сети. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По предварительной информации, семья сняла виллу для того, чтобы отпраздновать День всех влюбленных. Пока дети самостоятельно играли в бассейне, супруги распивали алкогольные напитки и делали интимные фотографии. В этот момент двухлетний ребенок стал задыхаться и тонуть.

Прибывшие медики провели реанимационные мероприятия, однако спасти малыша не удалось. В настоящее время правоохранители выясняют все обстоятельства трагедии.