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Сатановский высмеял очередные «страшилки» Запада о «вторжении России» на Украину

Армия
Сатановский высмеял очередные «страшилки» Запада о «вторжении России» на Украину
instagram.com  /  @evgeniisatanovskii

Москва, 16 февраля. Политолог Евгений Сатановский иронично отреагировал на очередные вбросы западных СМИ о «вторжении» России на Украину.

Эксперт поднял на смех сообщения о том, что некоторые украинские депутаты и бизнесмены покинули страну. Кроме того, из Киева улетели иностранные дипломаты, более 40 стран вывезли с Украины своих граждан.

«Американцы вывезли свое посольство во Львов, что называется, шифровальное оборудование уничтожили. Это очень смешно», — отметил Сатановский.

Политолог удивился, что на фоне серьезных утверждений о якобы «российском вторжении» западные политики решили, что Львов будет вне анонсированного «нападения». По словам Сатановского, Запад и Киев публикуют большое количество «антироссийских страшилок».

«При этом хлеб-соль черствеет, горилка согревается, а русских танков все нет», — подытожил эксперт.

В РФ неоднократно опровергали все высказывания западных СМИ о якобы «готовящемся вторжении» на Украину. Последнее «наступление» было анонсировано зарубежными журналистами на три часа ночи 16 февраля. Представитель Кремля Дмитрий Песков иронично прокомментировал данные публикации, призвав украинцев поставить будильники.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова развенчала очередной фейк министра иностранных дел Великобритании Лиз Трасс о «вторжении» на Украину, пишет «Царьград».

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украина россия сатановский вторжение
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