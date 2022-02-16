Новак: «Северный поток — 2» способен стабилизировать газовый рынок ЕС

Москва, 16 февраля. Запуск трубопровода «Северный поток — 2» может поспособствовать стабилизации на рынке ЕС. Такое мнение выразил вице-премьер России Александр Новак в своей статье.

Вице-премьер указал, что отказ от энергоресурсов приведет к большим энергетическим и политическим кризисам во всех странах ЕС. У Европы нет альтернатив российскому топливу, заменить газ из РФ поставками СПГ не получится, так как подобная стратегия вызовет новую волну газового кризиса в Азии.

Ввод новой инфраструктуры, в том числе и построенного «Северного потока — 2» Новак назвал одним из факторов, который может помочь быстрее справиться с кризисом. Он также обратил внимание, что перспективы роста ветрогенерации в Европе пока бесперспективные. К тому же экологи предупреждают о возможном снижении скорости ветра в Северной Атлантике на 10% к 2100 году.