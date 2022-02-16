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Лавров: политика «открытых дверей» НАТО создает угрозу для России

Армия
Лавров: политика «открытых дверей» НАТО создает угрозу для России
ФБА «Экономика сегодня»

Москва, 16 февраля. Политика «открытых дверей» Североатлантического альянса выливается в безоглядное расширение НАТО на Восток, что создает потенциальную угрозу для России. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

По словам министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова, готовность Альянса и Соединенных Штатов к обсуждению мер по снижению военных рисков в Европе является позитивным сигналом.

Ранее глава МИД РФ заявил, что Россия вправе организовывать на своей территории любые учения, направленные на укрепление безопасности государства.

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