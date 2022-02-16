Миронов предложил увеличить выплаты пенсионерам до 40% от зарплаты

Москва, 16 февраля. Пожилым россиянам следует повысить пенсию до 40% от заработной платы, которую они получали до выхода на заслуженных отдых. Об этом заявил лидер партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов, передает URA.RU.

Он напомнил, что это правило продиктовано в конвенции Международной организации труда «О минимальных нормах социального обеспечения», которую Москва ратифицировала в 2018 году.

«В нем говорится, что размер пенсии по старости должен составлять 40% от ранее получаемого заработка пенсионера», — привели его слова в пресс-службе «Справедливой России».

Депутат напомнил, что Конвенцию должны выполнять все присоединившиеся к ней страны. Также Миронов отметил, что не видит юридических оснований для блокирования исполнения Конвенции.

Средний доход работающих пенсионеров в России составляет порядка 66 тыс. рублей. Об этом сообщили в Минтруде РФ.