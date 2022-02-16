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«Оружие XXI века»: предсказавший коронавирус математик раскрыл правду о пандемии
Общество
«Оружие XXI века»: предсказавший коронавирус математик раскрыл правду о пандемии
ФБА «Экономика сегодня»  / 

Гениальный математик Сидик Афган благодаря специальной формуле предсказал возможный конец коронавирусной эпидемии. Ученый утверждает, что может вычислить с помощью математического ряда вероятность событий, которые произойдут через месяц, год и даже через 50 лет.

Афган в студии «Пусть говорят» изложил ход своих размышлений на маркерной доске. Ученый попытался вычислить точную дату конца пандемии, пока за ним тщательно следили другие приглашенные на передачу гости.

«Коронавирус — это оружие XXI века», — раскрыл правду о пандемии Сидик, но прервался на предсказание о глобальной войне.

Математик убежден, что до 2025 года миру удастся избежать новой глобальной войны. Однако он не исключил, что этот год в целом станет роковым в истории многих государств. Гость студии заверил общественность, что у него есть раскладка событий до 2065 года. Как пишет StarHit, в эфире Сидик отказался озвучивать полный прогноз.

«Оружие XXI века»: предсказавший коронавирус математик раскрыл правду о пандемии
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Фокусам заморского гостя не поверил певец Бедрос Киркоров, который в свое время был лично знаком со слепой болгарской прорицательницей Вангой. Он в эмоциональной манере рассказал журналистам, что не увидел в способностях Сидика Афгана ничего сверхъестественного.

«То, что он делает, — это индивидуально. Своими цифрами Сидик хочет доказать что-то, но пока их понимает только он. Я не услышал ничего из того, что нужно нам. Например, про дурацкий коронавирус. Он не может сказать, когда волна закончится», — возмутился скептик.

Тем временем специалисты по истории при изучении библейского Нового завета ранее обнаружили символическое упоминание о России. Эксперты предположили, что некоторые строки могут стать пророческими для страны.

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