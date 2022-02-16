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Певица Сати Казанова готовится эмигрировать в Италию

Шоу-бизнес
Певица Сати Казанова готовится эмигрировать в Италию
Агентство городских новостей Москва  /  Кирилл Зыков

Москва, 16 февраля. Бывшая участница группы «Фабрика» Сати Казанова рассказала, что готовится к переезду в Италию. Певица счастлива замужем за итальянским фотографом Стефано Тиоццо и хочет жить на его родине.

По словам Казановой, у ее супруга есть дом в Италии. Она бы хотела провести большую часть своей жизни именно в нем, однако из-за работы артистка находится в Москве.

«Пока мы в основном базируемся в Москве, и это из-за меня, поскольку моя работа, коллеги, музыканты — все это связано пока еще в большей степени с Россией, но если вы заметили, я часто употребляю слово «пока», что говорит о том, что со временем я буду все больше становиться независимой территориально от России», — поделилась звезда с изданием WMJ.

Певица была вокалисткой «Фабрики» с 2002 по 2010 годы. После ухода из группы Казанова начала сольную карьеру, но долгое время не могла найти свой стиль. Сейчас исполнительница выступает под именем Sati Ethnica. Она стала вегетарианкой, занимается йогой и увлекается восточной философией. С 2017 года Казанова состоит в браке с Тиоццо, у пары нет детей.

Ранее бывшая солистка «Фабрики» Александра Савельева рассказала о проблемах в отношениях с актером Кириллом Сафоновым. По словам артистки, после рождения сына Леона им пришлось подстраиваться под новый график.

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Все новости / Шоу-бизнес / Певица Сати Казанова готовится эмигрировать в Италию
сати казанова эмиграция фабрика
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