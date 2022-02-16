Глава МИД Лавров: Россия проинформировала Бразилию о шагах по вопросам безопасности

Москва, 16 февраля. Российская сторона проинформировала Бразилию о шагах, которые предпринимаются по вопросу гарантий безопасности в диалоге с Соединенными Штатами и НАТО, сообщил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

До этого глава внешнеполитического ведомства говорил, что Москва скоро опубликует российскую реакцию на ответы США и Североатлантического альянса на предложения по безопасности.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова ранее заявила, что Москва завершает подготовку ответа для западных стран относительно гарантий безопасности. По ее словам, все соответствующие документы будут обнародованы в ближайшее время.