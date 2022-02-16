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Хуснуллин: трассу М-12 могут продлить до Монголии

Экономика
Хуснуллин: трассу М-12 могут продлить до Монголии
gcheb.cap.ru  /  г. Чебоксары Чувашской Республики

Москва, 16 февраля. Правительство прорабатывает вопрос финансирования для продления скоростной автотрассы М-12 «Москва — Казань» до Новосибирска с выходом на Монголию, сообщил вице-премьер России Марат Хуснуллин.

Строительство началось в середине прошлого года. Глава «Автодора» Вячеслав Петушенко отметил, что при нынешних темпах строительства трасса будет готова в 2024 году. В правительстве рассматривают вопрос продления дороги до Новосибирска с возможностью выхода на границу с Монголией.

Предполагается, что трасса будет «закольцована», ее стоимость оценивается в 200-250 млрд рублей. Сооружение дороги идет по графику. На М-12 ведутся работы по переустройству 961 коммуникации, в которых задействованы более 12 тысяч человек и 4,6 тысячи единиц техники.

Вице-премьер России Марат Хуснуллин принял «дорожную карту» по внесению изменений в правовое регулирование для поддержки отрасли транспортного строительства, которая должна решить многие проблемы отрасли. Документ представляет собой перечень предложений по регулированию стоимости госконтрактов из-за подорожания строительных материалов и рабочей силы. Компании смогут получать премии за досрочный ввод объектов в эксплуатацию.

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трасса хуснуллин дорога М-12 строительство трассы
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