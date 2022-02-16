Финансист рассказала, с чем связан мощный рост рынка российских акций

Дальнейшая динамика роста российского рынка акций может продолжиться, если сокращение геополитических рисков будет очевидно. Об этом ФАН рассказала финансовый эксперт, сооснователь школы независимых финансовых консультантов Finliberty Светлана Самойлова.

Российский рынок акций серьезно подрос: на 3,4% по индексу Московской биржи. И это происходит на фоне снижения политических рисков. Война, которую так активно раздували западные СМИ, не состоялась.

Министерство обороны РФ заявило об отводе от украинской границы подразделений после окончания учений. Кроме того, прозвучали заявления со стороны российского внешнеполитического ведомства и президента РФ Владимира Путина о намерении продолжать переговорный процесс. Все это позитивно отразилось на российском рынке.

Федеральное агентство новостей /

Как отметила Светлана Самойлова, для российского рынка акций и национальной валюты новости о возвращении войсковых соединений после учений на юго-западных границах РФ стали сильным фактором роста. Такое снижение геополитической напряженности восприняли с оптимизмом, в результате чего рубль серьезно укрепился (доллар снизился до отметки 75 рублей за единицу), индексы фондового рынка пошли вверх, а ценные бумаги начали серьезно расти.

«Дальнейшая динамика может продолжиться, если будет очевидно сокращение геополитических рисков. Индекс Мосбиржи может протестировать отметку 3700 пунктов, индекс РТС — 1600. Наибольший вклад в рост индексов, конечно, дадут голубые фишки — более всего будут расти акции ведущих компаний добывающего и финансового секторов. Но такой сильный отскок — это компенсация не менее серьезного падения в последние дни, поэтому он будет кратковременным. В четверг и пятницу при позитивном внешнем фоне рост стоимости акций замедлится», — заключила Светлана Самойлова.

Российская сторона уже не раз опровергала все обвинения стран Запада и Украины о якобы готовящемся «вторжении» на территорию соседнего государства. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на этот счет подчеркивал, что Москва никогда ни на кого не нападала первой.