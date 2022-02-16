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Запад готов закрыть глаза на признание ЛДНР из-за действий Киева

  /   Обновлено: 16 февраля 2022 13:01
Политика
Запад готов закрыть глаза на признание ЛДНР из-за действий Киева
Федеральное агентство новостей

Киев, 16 февраля. Молчаливым отказом от минских соглашений Киев сам провоцирует Россию и Запад на признание независимости Луганской и Донецкой Народных Республик, как независимых государств. Такое мнение высказал депутат Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ) Нестор Шуфрич.

Политик уверен, что голосование по вопросу ЛДНР прошло в Госдуме РФ именно из-за откровенного нежелания властей Украины прекратить войну с регионом. В данном вопросе на президента Владимира Зеленского не могут повлиять даже западные партнеры, которые тоже устали от сложившейся ситуации вокруг Донбасса.

«Сегодня допустили голосование в Госдуме РФ по обращению к президенту Владимиру Путину о признании ЛНР и ДНР независимыми государствами. В то время, когда Шольц находится в Москве, такое голосование было возможно только при молчаливом согласии и Макрона, и Шольца, и Байдена. Это еще один сигнал Зеленскому: "Парень, остановись! Мы авторитарный режим терпеть не будем"», — заявил Шуфрич в эфире канала «Наш».

Как отмечает депутат Рады, Зеленский и его команда, судя по всему, во многом вышли из-под контроля США и Евросоюза. При этом он уверен, что Запад не станет долго закрывать глаза на такое положение дел.

Запад готов закрыть глаза на признание ЛДНР из-за действий Киева
Федеральное агентство новостей /

«Зеленский "кинул" немцев, французов, русских, но у его команды это считается нормальным. Однако при этом он "кинул" и американцев, а они это долго терпеть не могут. Они просят либо выполнить минские соглашения, либо отказаться от них. Так нельзя, что "мы делаем, но в то же время не делаем". Макрон, Шольц они все прилетают, говорят с Зеленским и видят в нем невменяемого человека. Потом летят к Путину и говорят: "Мы ничего с ним сделать не можем"», — объясняет нардеп.

Шуфрич убежден, что Зеленскому необходимо срочно сменить тактику, иначе ситуация может принять неприятный для него оборот. Как считает депутат ОПЗЖ, если президент Украины продолжит действовать по прежней схеме, это закончится не только сменой власти, но и окончательным распадом Незалежной.

«Когда я говорю, что Зеленскому осталось 1,5 года, я называю крайнюю дату. Я не исключаю, что он "вылетит" через неделю или через месяц. И это произойдет очень болезненно, через очень сложную ломку украинских институтов и через тяжелые экономические последствия. Поэтому я сегодня требую от Зеленского прекратить этот беспредел и вернуться в конституционное поле ради сохранения украинской государственности», — подчеркнул депутат Верховной рады Нестор Шуфрич.

Аналитик Юрий Подоляка ранее рассказал о массовом побеге украинских политиков из страны. По его словам, в стране идет «репетиция» завершения проекта «Украина — не Россия».

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