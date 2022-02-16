Актер Илья Шакунов оценил современный кинематограф и рассказал, что считает интересным кино

Индустрия кино продолжает развиваться. Теперь на арене не только знаменитые производственные кинокомпании, вровень с ними идут стриминговые сервисы IVI, Megogo, More.tv, Apple TV+, Netflix и другие. В эксклюзивном интервью ФАН звезда российских сериалов, актер театра и кино Илья Шакунов оценил современный кинематограф и рассказал, какое кино считает интересным.

— Отдаете ли Вы предпочтение каким-либо производственным кинокомпаниям?

— Я для себя не делю пространство, которое называется «кино», на фирмы. Я скорее буду делить кино на интересное и неинтересное. К примеру, у Netflix есть хорошие фильмы, есть проходные, есть замечательные, интересные сериалы, как и у любой другой компании. А где транслируются фильмы, будь то интернет-пространство или экран в кинозале, или телевизор, неважно. А с телевизором я и вовсе давно не дружу, поэтому и говорить про него не буду. Это же зависит от того, кто производит кино, а это режиссер. А сейчас, наверно, кино вообще продюсерское больше. Я могу посоветовать кому-то какой-то фильм, который я посмотрел, и мне будет безразлично, где это снято. В тоже время я бы не стал рекомендовать какую-то фирму из-за того, что мне понравился какой-то фильм, якобы она снимает хорошо все. Нет, конечно, такого не может быть, это же творчество. Если человек талантлив, это не означает, что каждую работу он будет делать гениально. Он может с таким же треском провалиться, это абсолютно нормально.

ТАСС / Белинский Юрий

— Что для Вас интересное кино?

— Наверно, о взаимоотношениях людей, о страстях, о невозможности сделать то или другое, о выборе, с которым человека сталкивает жизнь, обстоятельствах, в которые он попадает, экстремальных, связанных со смертью, любовью, ненавистью, с рождением. Вот об этом надо разговаривать, мне кажется, как бы мы ни думали, что выражаем свои амбиции, стремления, замыслы, мечты в кино, мы все равно, помимо этого, всегда воспитываем, потому что еще сто лет назад люди говорили, что кино — очень важный кусок жизни. Оно формирует жизнь и, конечно, мы формируем жизнь, ответственность какая-то внутренняя должна присутствовать, желание делать это правильно.

— Какое кино любите Вы?

— Я не люблю детектив в чистом его виде, я не люблю комедию в чистом виде. Если в этом отсутствует драма, бог с ней с трагедией, но тогда это нечто развлекательное. Я к развлекательному отношусь очень спокойно, если не сказать больше. Это связано, наверно, с моим ростом тоже, потому что, конечно, в 20 лет хочется одного, в 30 — другого. Когда доходишь до каких-то вещей, может, ты их слышал и в 20 лет, но думал, что это глупости, а потихонечку приходишь к простым вещам: вода мокрая, солнце горячее, любовь греет, ненависть иссушает. Ты к этому приходишь и понимаешь, об этом и Шекспир писал. Кому-то дано это раньше понять по возрасту, это может быть тяжело, но это, если ты актер, тебе очень помогает.

Global Look Press / Vladimir Myshkin/Russian Look

— Оцените современный кинематограф.

— Кинематограф для меня делится на советский и российский, как принято сейчас говорить. Советский — здесь все понятно, а российский, скажем так, постсоветский — это совершенно разные кинематографы. Я советское кино пересматриваю, российское — нет. Фильм «А зори здесь тихие», к примеру. Примеров может быть много, картина режиссера Алексея Германа «Двадцать лет без войны», да все что хотите. Дело в том, что то кино — атмосферное, а как это делалось, спросите у Тарковского (советский режиссер театра и кино, сценарист Андрей Тарковский) и всех, кто создавал подобный кинематограф. В современном кино атмосфера почему-то отсутствует, не создается или я ее не чувствую. Возможно, она и есть, но для меня ее нет. Мы же о моем мнении говорим.

— Среди российских кинематографистов кого бы отметили?

— У Сережи Щеглова (актер, продюсер Сергей Щеглов) замечательная компания в Петербурге, которая уже даже не российского уровня, я бы сказал — мирового, потому что снимать такие фильмы, как «Ленинград 46», недавно вышедшее «Небо», это очень здорово, это очень правильно. Не знаю насчет абсолютного попадания в десятку, но тот запал, та энергия, тот профессионализм, с которым он подходит к делу… Многие на словах большие профессионалы, а когда доходит до дела, это немножко выглядит иначе. У Щеглова чаще всего наоборот: на словах скупы, а в деле могут себя проявить. Это благодаря Сергею.

ТАСС / Белинский Юрий

— Расскажите о своих творческих планах, над чем сейчас работаете?

— Я такой человек, который никогда не говорит о своих творческих планах, из-за этого меня и нет в соцсетях, я суеверный, что ли. Я предпочитаю не рассказывать о том, что будет. Как говорится, скажи богу о своих планах и рассмеши его. Но все-таки есть одна из предполагаемых работ, надеюсь, все сложится, опять будем сотрудничать с Сергеем Щегловым, потому что всегда интересно. Сейчас снимаюсь в картине режиссера Елены Цыплаковой, там много разных линий. Сказать, что это серьезное большое кино, нет, это сериал. Но мы там работаем достаточно честно. Надеюсь, получится интересно. Я работаю в хорошей, приятной компании, в которой можно попытаться сделать то, о чем я говорил, о чувствах, о возможностях. Должны были снимать в конце лета, захватить осень и войти в зиму — это все те периоды, которые нужны для картины. Но в силу обстоятельств начали снимать зимой, теперь придется ждать весну, потом лето, потом осень. И будем снимать такими кусочками, все это выльется в целый год съемок, вместо того чтобы снять за 3-4 месяца. Такое тоже бывает. Просто надо снимать лето, осень. А когда их снимать? Летом и осенью. Нужны натурные съемки. В конце января был закончен первый блок.

Ранее в эксклюзивном интервью ФАН исполнитель одной из главных ролей в сериале «Невский» — актер театра, кино и телевидения Андрей Гульнев рассказал, как снимаются острые сцены в кино, зачем важно ходить в театры и почему не любит сравнивать зарубежный и российский кинематограф.