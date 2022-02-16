Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
16 февраля 14:28
14:27
Весь мир
Владимир Путин принял в Москве президента Бразилии Жаира Болсонару
14:27
Политика
Президент Турции Эрдоган заявил о желании поговорить с Путиным по телефону
14:26
Экономика
Президент РФ утвердил закон о штрафах за услуги перевода денег нелегальным казино
14:25
Олимпийские игры 2022
Актриса Марина Зудина считает взрослых ответственными за инцидент с Валиевой
14:24
Происшествия
Мужчина пострадал при обрушении строительных лесов на Тверской улице
14:24
Общество
МЧС предупредило жителей Москвы об усилении ветра 17 и 18 февраля
14:23
Общество
«Оружие XXI века»: предсказавший коронавирус математик раскрыл правду о пандемии
14:21
Происшествия
Стали известны подробности гибели женщины, которую сбила легковушка в Симферополе
14:19
Олимпийские игры 2022
Врач Звонков рассказал, как можно очистить имя Валиевой с помощью допинг-пробы «Б»
14:18
Происшествия
Шесть «чернобыльцев» в Дагестане похитили из бюджета более 50 млн рублей
Все новости

«Молдовагаз» вовремя рассчитается с «Газпромом» за февральские поставки топлива

Экономика
«Молдовагаз» вовремя рассчитается с «Газпромом» за февральские поставки топлива
ФБА «Экономика сегодня»

Кишинев, 16 февраля. Компания «Молдовагаз» вовремя оплатит поставки голубого топлива со стороны «Газпрома» за февраль, заявил вице-премьер, министр инфраструктуры и регионального развития Андрей Спыну.

Молдавские власти на прошлой неделе объявили, что заплатили российскому газовому холдингу 35 млн долларов по текущему контракту. Чтобы полностью погасить задолженность, необходимо внести еще 61 млн долларов.

«Молдовагаз» и «Газпром» заключили пятилетний контракт на поставки голубого топлива в республику. Соглашение было подписано после того, как в стране ввели режим чрезвычайного положения из-за энергетического кризиса, вызванного рекордными ценами на газ в Европе.

Вернуться назад
Все новости / Экономика / «Молдовагаз» вовремя рассчитается с «Газпромом» за февральские поставки топлива
Газпром поставки газа Молдовагаз андрей спыну
Комментировать