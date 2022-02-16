«Молдовагаз» вовремя рассчитается с «Газпромом» за февральские поставки топлива

Кишинев, 16 февраля. Компания «Молдовагаз» вовремя оплатит поставки голубого топлива со стороны «Газпрома» за февраль, заявил вице-премьер, министр инфраструктуры и регионального развития Андрей Спыну.

Молдавские власти на прошлой неделе объявили, что заплатили российскому газовому холдингу 35 млн долларов по текущему контракту. Чтобы полностью погасить задолженность, необходимо внести еще 61 млн долларов.

«Молдовагаз» и «Газпром» заключили пятилетний контракт на поставки голубого топлива в республику. Соглашение было подписано после того, как в стране ввели режим чрезвычайного положения из-за энергетического кризиса, вызванного рекордными ценами на газ в Европе.