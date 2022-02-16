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Польша готовится принять возможных беженцев с Украины

  /   Обновлено: 16 февраля 2022 12:59
Политика
Польша готовится принять возможных беженцев с Украины
pixabay.com

Варшава, 16 февраля. Польские власти считают, что в страну могут приехать беженцы с Украины. Сейчас в стране формируется рабочая группа для решения этого вопроса.

Орган создается под руководством премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого.

Ранее глава польского МВД Мариуш Каминьский сообщил, что Варшава готовится к разным сценариям развития событий на Украине. По его мнению из-за страха «российского вторжения» местные жители будут искать убежища в Польше.

Британские СМИ недавно распространили ложную информацию о «планах» России напасть на Украину в ночь на 16 февраля. Вторжения не произошло, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков добавил, что сотрудники администрации президента спали спокойно.

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