Польша готовится принять возможных беженцев с Украины

Варшава, 16 февраля. Польские власти считают, что в страну могут приехать беженцы с Украины. Сейчас в стране формируется рабочая группа для решения этого вопроса.

Орган создается под руководством премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого.

Ранее глава польского МВД Мариуш Каминьский сообщил, что Варшава готовится к разным сценариям развития событий на Украине. По его мнению из-за страха «российского вторжения» местные жители будут искать убежища в Польше.

Британские СМИ недавно распространили ложную информацию о «планах» России напасть на Украину в ночь на 16 февраля. Вторжения не произошло, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков добавил, что сотрудники администрации президента спали спокойно.