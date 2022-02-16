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В Кремле отреагировали на угрожающие заявления Байдена в адрес россиян

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Политика
В Кремле отреагировали на угрожающие заявления Байдена в адрес россиян
Global Look Press  /  Yuri Gripas / Consolidated News Photos

Москва, 16 февраля. Обращение президента США Джо Байдена в адрес россиян воспринималось бы позитивнее, если бы не сопровождалось постоянными угрозами, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

По словам пресс-секретаря российского лидера, тот факт, что глава Белого дома думает о гражданах РФ, можно поприветствовать.

«Если бы мы слышали обращение без угроз, то, наверное, российскому народу это гораздо больше бы импонировало», — сказал Песков.

Американский президент ранее обратился к россиянам. По его словам, Москве не стоит бояться США, НАТО или Украину. В ходе своего выступления Байден также заявил, что граждане РФ — это не враги американцев.

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