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Шоу-бизнес
Бузова считает точкой невозврата работу Бородиной с ее бывшим любовником Давой
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Бузова считает точкой невозврата работу Бородиной с ее бывшим любовником Давой

  /   Обновлено: 16 февраля 2022 12:50
Шоу-бизнес
Бузова считает точкой невозврата работу Бородиной с ее бывшим любовником Давой
instagram.com  /  @buzova86

Москва, 16 февраля. Звезда шоу-бизнеса Ольга Бузова рассказала, почему она престала общаться с телеведущей Ксенией Бородиной, с которой они 17 лет вместе проработали на проекте «Дом - 2».

Бузова рассказала, что всегда с уважением относилась к Бородиной, как к коллеге. По словам певицы, Бородина не осмелилась сказать ей в лицо ни одного плохого слова, а делала это только за спиной. Знаменитость назвала такое поведение ее выбором, отметив, что каждый живет так, как считает нужным.

«Точкой невозврата для меня стало то, что моя экс-коллега села на лобное место с моим бывшим молодым человеком. Она знает, что его приглашение на работу было просто местью мне от продюсеров шоу за мой уход из него», — написала Бузова в Stories своего аккаунта в Instagram.

Бузова считает точкой невозврата работу Бородиной с ее бывшим любовником Давой
Prt Scr instagram.com / @buzova86

Исполнительница считает, что Бородина могла по-человечески предупредить ее, понимая, что расставание с блогером Давой ей далось очень тяжело. Бузова отметила, что люди быстро забывают все хорошее, приведя в пример, как она повела себя в подобной ситуации. Звезда «Дома-2» заявила, что, когда бывшему парню Бородиной Михаилу Терехину предлагали место ведущего в скандальном проекте на ТНТ, она пошла к создателям передачи и сказала, что уйдет с шоу вместе с коллегой, если его возьмут на проект. Бузова заявила, что сделала это, потому что знала, как тяжело Бородина пережила расставание.

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бузова бородина дава
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