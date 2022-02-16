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Песков: Путин принял к сведению обращение Госдумы о признании Россией ЛНР и ДНР

  /   Обновлено: 16 февраля 2022 13:00
Политика
Песков: Путин принял к сведению обращение Госдумы о признании Россией ЛНР и ДНР
kremlin.ru  /  Администрация Президента РФ

Москва, 16 февраля. Президент России Владимир Путин получил обращение от Госдумы РФ о признании ЛНР и ДНР, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Песков подчеркнул, что глава РФ принял документ к сведению. При этом представители Кремля обращают внимание, что факт признания Россией ЛНР и ДНР не будет отвечать требованиям Минских соглашений.

Напомним, что ранее депутаты от «Единой России» Виктор Водолацкий и Артем Туров внесли на рассмотрение проект обращения к Владимиру Путину о необходимости признания Россией ЛНР и ДНР. При этом российский лидер прокомментировал ситуацию и подчеркнул, что политики таким образом отвечают на настроения избирателей по ситуации в Донбассе.

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Все новости / Политика / Песков: Путин принял к сведению обращение Госдумы о признании Россией ЛНР и ДНР
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