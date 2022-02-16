Песков объяснил выдачу паспортов РФ жителям Донбасса гуманитарными соображениями

Москва, 16 февраля. Выдача российских паспортов жителям Луганской и Донецкой народных республик не нарушает положения Минских соглашений. Об этом рассказал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Он добавил, что Москва дает гражданство жителям Донбасса из гуманитарных соображений.

«Граждане самопровозглашенных республик испытывают чрезвычайные проблемы в социальном плане из-за того, что они отвергнуты своей родиной, Украиной, — и в плане передвижения, и в плане получения социальных, финансовых услуг», — объяснил Дмитрий Песков.

Ранее президент РФ Владимир Путин назвал ситуацию в Донбассе геноцидом. Россия, по его словам, должна сделать все для решения проблем ЛДНР.