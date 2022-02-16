Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
16 февраля 13:01
13:01
Происшествия
Бастрыкин поручил возбудить дело после избиения двух жительниц Екатеринбурга
13:01
Политика
Запад готов закрыть глаза на признание ЛДНР из-за действий Киева
13:00
Происшествия
Прохожий скончался возле офиса банка на Каменноостровском проспекте
12:59
Экономика
«Молдовагаз» вовремя рассчитается с «Газпромом» за февральские поставки топлива
12:58
Политика
Польша готовится принять возможных беженцев с Украины
12:57
Общество
Российским школьникам на уроке биологии предложили рассчитать скорость остывания трупа
12:57
Происшествия
Губернатор Куйвашев пообещал разобраться с мигрантами, избившими двух женщин на Урале
12:52
Политика
В Кремле отреагировали на угрожающие заявления Байдена в адрес россиян
12:51
Общество
Депутат Фролова оценила законопроект о бесплатном пребывании родителей и детей с ОВЗ в больницах
12:50
Шоу-бизнес
Бузова считает точкой невозврата работу Бородиной с ее бывшим любовником Давой
Все новости

Песков объяснил выдачу паспортов РФ жителям Донбасса гуманитарными соображениями

Политика
Песков объяснил выдачу паспортов РФ жителям Донбасса гуманитарными соображениями
Агентство городских новостей Москва  /  Софья Сандурская

Москва, 16 февраля. Выдача российских паспортов жителям Луганской и Донецкой народных республик не нарушает положения Минских соглашений. Об этом рассказал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Он добавил, что Москва дает гражданство жителям Донбасса из гуманитарных соображений.

«Граждане самопровозглашенных республик испытывают чрезвычайные проблемы в социальном плане из-за того, что они отвергнуты своей родиной, Украиной, — и в плане передвижения, и в плане получения социальных, финансовых услуг», — объяснил Дмитрий Песков.

Ранее президент РФ Владимир Путин назвал ситуацию в Донбассе геноцидом. Россия, по его словам, должна сделать все для решения проблем ЛДНР.

Вернуться назад
Все новости / Политика / Песков объяснил выдачу паспортов РФ жителям Донбасса гуманитарными соображениями
донбасс песков паспорта
Комментировать