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«Счастливые минутки»: двукратный призер ОИ Драчев поздравил биатлонисток с командным серебром
Спорт
«Счастливые минутки»: двукратный призер ОИ Драчев поздравил биатлонисток с командным серебром
Федеральное агентство новостей  / 

Двукратный призер Олимпийских игр, биатлонист Владимир Драчев в разговоре с ФАН передал поздравления женской российской сборной по биатлону. Ирина Казакевич, Кристина Резцова, Светлана Миронова и Ульяна Нигматуллина в составе команды заняли второе место в эстафете 4х6 км на Олимпийских играх в Пекине.

«Я поздравляю всю команду и тренера Михаила Шашилова, которому в этом сезоне, наверное, досталось больше всех шишек и негатива за очень слабое выступление российской сборной во всем сезоне. Серебряная медаль — это такое прекрасное утешение. Я думаю, медаль — это вознаграждение тренерам и спортсменам за работу. Они тренировались, готовились. Это, безусловно, счастливая эстафета, в которой мы завоевали серебро. В целом шансов у нас, судя по выступлениям на Играх, было очень мало, но тем ни менее мы молодцы. Женская сборная по биатлону привезла медали и радостную, счастливую минутку», — говорит Драчев.

Собеседник ФАН признался, что смотрит практически все соревнования. Он не скрывает, что ему хотелось бы наблюдать выступления на уровень выше.

«У нас сильная и достойная команда. Сейчас много упущенных возможностей: и в бобслее, и в фристайле и в санном спорте. Имея 21 медаль, мы рассчитывали на большее. Надо смотреть на систему спортивную внутри страны, потому что по многим видам спорта мы в провале», — заключил собеседник.

Напомним, что Наталья Непряева и Юлия Ступак на Играх завоевали бронзу в командном спринте классическим ходом. Первое место в гонке заняла сборная Германии. Шведские лыжницы финишировали вторыми.

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биатлон пекин олимпиада-2022
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