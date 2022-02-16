ФАС возбудила дело против «Сургутнефтегаза» из-за цен на бензин в регионах

Москва, 16 февраля. ФАС возбудила дело в отношении ПАО «Сургутнефтегаз» из-за неисполнения предупреждения по поставкам бензина, сообщает «Интерфакс».

«Сургутнефтегаз» в Петербурге, Ленинградской, Псковской и Новгородской областях установил доминирующее положение на рынке бензина. Также компания не заключала договора с участниками рынка нефтепродуктов на поставки автомобильного топлива. ФАС установила, что на внутреннем рынке нефтепродуктов возник дисбаланс спроса и предложения, и это отразилось на стоимости топлива.

«Для нефтяных компаний насыщение внутреннего рынка нефтепродуктов должно стать безусловным приоритетом перед экспортными поставками, особенно учитывая, что предпосылки для этого существуют. Это позволит российским потребителям приобретать бензин и дизтопливо в необходимом объеме по не завышенной стоимости», — указали в антимонопольной службе.

ФАС усилила контроль за ценами на бензин в регионах. Ведомство определяет количество запасов каждого поставщика и их долю на рынках нефтепродуктов. Антимонопольщики проводят заседания штабов на ежедневной основе и принимают меры реагирования при выявлении признаков нарушения законодательства.