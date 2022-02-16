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Астрологи указали на звездные предпочтения мужчин для выбора подарка на 23 февраля

Общество
Астрологи указали на звездные предпочтения мужчин для выбора подарка на 23 февраля
pixabay.com  /  Борис Гришин

Москва, 16 февраля. Выбрать подарок мужчине на 23 февраля помогут звезды, астрологи рассказали предпочтения каждого знака зодиака.

Мужчины-Овны твердо уверены в своем превосходстве, они упрямы и динамичны. Для подарка лучше выбирать то, что имеет отношение к их хобби и интересам. Овны по достоинству оценят практичную и полезную вещь на каждый день.

Угодить с подарком Тельцу непросто, они ценят дорогие, нужные и комфортные вещи. Представителю этого знака зодиака можно подарить раритет, плед или шарф. Тельцам нельзя дарить ненужные сувениры из массмаркета.

Мужчины-Близнецы обрадуются подарку, который подчеркивает его интеллект и индивидуальность. Астрологи рекомендуют дарить им книги, полезные подписки, гаджеты, а также нужные вещи — зонт, ключницу или беспроводную зарядку на телефон.

Астрологи указали на звездные предпочтения мужчин для выбора подарка на 23 февраля
Prt Scr youtube.com / Кизлярские Ножи

Сентиментальным Ракам можно подарить уютную вещь, например, банный халат, семейный альбом или набор для барбекю. Раки очень чтут семейные традиции, и это нужно принимать в расчет при выборе подарка.

Презент для Льва должен быть дорогим и эксклюзивным. Представителю этого знака важно, как именно сделан подарок — упаковка и антураж. Льву важно иметь возможность похвастаться перед коллегами и друзьями. Идеальным подарком будет портмоне, галстук или дорогая ручка.

Практичные Девы предпочтут получить в подарок что-то полезное и нужное. Рожденные в этом созвездии обрадуются набору инструментов.

Мужчины-Весы от рождения обладают хорошим вкусом, поэтому им можно смело дарить предметы одежды, украшения интерьера и аксессуары. Предмет должен быть красивым и изящным.

Астрологи указали на звездные предпочтения мужчин для выбора подарка на 23 февраля
pxhere.com /

Скорпионы обожают подарки «с изюминкой», тайным смыслом. Чем загадочнее вещь, тем лучше, советуют астрологи. Отличным подарком станет детектив, пособие для начинающего разведчика или талисманы на удачу и процветание.

Стрельцы любят путешествовать, порадовать их можно предметами, необходимыми в походе: чашка-непроливайка, термос, рюкзак, непромокаемый плед или котелок.

Козерог ценит качественные и дорогие вещи, подарок должен быть статусным и полезным. Для офисного работника подойдет органайзер, канцелярский набор, ежедневник или биокамин.

Водолей оценит неординарный подарок, особенно если он связан с его хобби. Также можно подарить интересную настольную игру, конструктор.

Астрологи указали на звездные предпочтения мужчин для выбора подарка на 23 февраля
pixabay.com / Bru-nO

Мужчины-Рыбы — это творческие натуры, наделенные хорошим чувством юмора. Астрологи советуют дарить им головоломки, конструкторы, гаджеты или пазлы. Рыбам важно, как преподнесен подарок, так что не стоит забывать об упаковке.

Февраль подарит представителям трех знаков зодиака романтические отношения и взаимную любовь, заявила астролог Тамара Глоба. В список счастливчиков попали Водолеи, Козероги и Тельцы.

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