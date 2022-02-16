Российские лыжницы завоевали бронзу в командном спринте на ОИ-2022

Пекин, 16 февраля. Лыжницы сборной России заняли третье место в командном спринте на 24-й зимней Олимпиаде.

Наталья Непряева и Юлия Ступак завоевали бронзу в командном спринте классическим ходом на ОИ-2022. Первое место в гонке заняла сборная Германии. Шведские лыжницы финишировали вторыми.

Зимние Олимпийские игры проходят в Пекине с 4 по 20 февраля. Из-санкций WADA по отношению к РУСАДА сборная России выступает на ОИ-2022 под флагом ОКР. В пекинской Олимпиаде участвуют более 200 спортсменов из РФ.