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Российские лыжницы завоевали бронзу в командном спринте на ОИ-2022

Олимпийские игры 2022
Российские лыжницы завоевали бронзу в командном спринте на ОИ-2022
Global Look Press  /  Maxim Thore

Пекин, 16 февраля. Лыжницы сборной России заняли третье место в командном спринте на 24-й зимней Олимпиаде.

Наталья Непряева и Юлия Ступак завоевали бронзу в командном спринте классическим ходом на ОИ-2022. Первое место в гонке заняла сборная Германии. Шведские лыжницы финишировали вторыми.

Зимние Олимпийские игры проходят в Пекине с 4 по 20 февраля. Из-санкций WADA по отношению к РУСАДА сборная России выступает на ОИ-2022 под флагом ОКР. В пекинской Олимпиаде участвуют более 200 спортсменов из РФ.

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Все новости / Олимпийские игры 2022 / Российские лыжницы завоевали бронзу в командном спринте на ОИ-2022
спорт лыжные гонки ои-2022 командный спринт
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