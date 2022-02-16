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МОК опроверг слова бегуньи из США Ричардсон о двойных стандартах в деле Валиевой

Олимпийские игры 2022
МОК опроверг слова бегуньи из США Ричардсон о двойных стандартах в деле Валиевой
Global Look Press  /  Peter Kneffel/dpa

Пекин, 16 февраля. Между случаем американской бегуньи Ша'Карри Ричардсон, отстраненной от Олимпиады в Токио из-за положительного допинг-теста, и делом российской фигуристки Камилы Валиевой нет ничего общего, заявил директор по коммуникациям Международного олимпийского комитета Марк Адамс.

В июне 2021 года Ричардсон была отстранена от участия в Играх в Токио во время национального отбора. Результат допинг-теста легкоатлетки был положительным. Бегунья решила, что ее ситуация похожа на дело Валиевой, однако юную россиянку почему-то допустили к соревнованиям в Пекине.

Американка обвинила МОК и Спортивный арбитражный суд (CAS) в предвзятости и двойных стандартах. Адамс призвал не сравнивать эти два случая.

«Нельзя говорить о двойных стандартах в отношении российских и американских спортсменов, каждый случай индивидуален. Положительный допинг-тест Ричардсон был обнаружен 19 июня, а результат был получен до начала Олимпиады. Ее отстранили на месяц», — пояснил представитель МОК, его цитирует «Чемпионат».

Ранее сообщалось, что иностранные болельщики поддержали Валиеву после допинг-скандала. Пользователи Twitter решили, что талантливая фигуристка, которая стоит на коньках с трех лет, способна обыграть своих соперниц без употребления запрещенных препаратов.

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Все новости / Олимпийские игры 2022 / МОК опроверг слова бегуньи из США Ричардсон о двойных стандартах в деле Валиевой
мок валиева ричардсон
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