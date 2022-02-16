Песков: Кремль «спокойно спал» на фоне новостей Британии о «вторжении» на Украину

Москва, 16 февраля. Ночь в Администрации президента России прошла в штатном режиме на фоне британских анонсов о «вторжении» на Украину. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

По словам пресс-секретаря российского лидера, по ночам Москва не имеет привычки вступать в контакты с иностранными государствами.

«Спокойно спали. Утром так же спокойно и по-деловому приступили к рабочему дню», — сказал Песков.

Многие британские СМИ до этого обнародовали информацию якобы о скором «нападении» России на Украину. В частности, журналисты издания The Sun сообщили, что «наступление» российской армии на Украину могло начаться 16 февраля.