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Песков: Кремль «спокойно спал» на фоне новостей Британии о «вторжении» на Украину

Политика
Песков: Кремль «спокойно спал» на фоне новостей Британии о «вторжении» на Украину
Prt Scr youtube.com  /  Соловьёв LIVE

Москва, 16 февраля. Ночь в Администрации президента России прошла в штатном режиме на фоне британских анонсов о «вторжении» на Украину. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

По словам пресс-секретаря российского лидера, по ночам Москва не имеет привычки вступать в контакты с иностранными государствами.

«Спокойно спали. Утром так же спокойно и по-деловому приступили к рабочему дню», — сказал Песков.

Многие британские СМИ до этого обнародовали информацию якобы о скором «нападении» России на Украину. В частности, журналисты издания The Sun сообщили, что «наступление» российской армии на Украину могло начаться 16 февраля.

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