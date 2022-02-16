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НАТО намерена отправить войска в Венгрию без согласия Будапешта

Армия
НАТО намерена отправить войска в Венгрию без согласия Будапешта
wikipedia.org  /  Túrelio/ CC BY-SA 3.0 de

Будапешт, 16 февраля. НАТО готова усилить военный контингент в Венгрии. Будапешт при этом выражал протест из-за возможного появления иностранных солдат на своей территории, но к нему не прислушались.

В ближайшее время министры обороны стран НАТО должны договориться по поводу создания четырех групп войск в странах Юго-Восточной Европы. Брюссель рассматривает возможность размещения военного контингента в Словакии, Румынии, Польше и Венгрии.

Примечательно, что Венгрия при этом не разделяет антироссийскую политику НАТО: из всех стран она занимает наиболее дружественную к Москве позицию. Будапешт также выступал против размещения сил Североатлантического альянса на своей территории. Однако руководство НАТО и не спросит у венгерского правительства разрешения. Брюссель планирует направить в страну группировку сил под командованием Франции, нравится это Будапешту или нет.

Венгрия при этом последовательно выступает против натовских инициатив. Не так давно она выразила протест по поводу возможного участия Украины в проекте по созданию центра передовых технологий для киберобороны НАТО. Об этом сообщил «Царьград».

На фоне последних событий Будапешт даже начал сомневаться в целесообразности своего участия в западных альянсах. В том числе, Венгрия не видит необходимости и дальше находиться в составе в ЕС. Об этом заявил сенатор Алексей Пушков.

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