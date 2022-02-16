Новые спортивные сооружения откроются в Алтайском крае в этом году

Барнаул, 16 февраля. Свыше десяти новых спортивных объектов откроются в 2022 году для жителей Алтайского края. Цель — установить площадки ГТО в каждом районе Алтайского края.

За время реализации проекта в рамках программы «Спорт — норма жизни» за счет федеральных средств уже было построено 43 площадки ГТО в районах края, пишет издание «Алтайская правда». По словам министра спорта Алтайского края Алексея Перфильева, в этом году в регионе построят 7 площадок ГТО. Также в 2022 году возведут три крупных спортивных объекта в Барнауле, два из них — спорткомплексы на ул. Сиреневая и Юрина. В каждом из этих комплексов смогут ежедневно тренироваться в около 500 спортсменов. Третий спорткомплекс — это центр единоборств на ул. Взлетной с пропускной способностью около 200 человек в день. Уже в конце этого года объекты должны быть готовы к сдаче.

Кроме пристального внимания к объектам спорта со стороны администрации региона, к теме развития здорового образа жизни активно подключился краевой бизнес.

Как ранее информировал ФАН, премьер-министр РФ Михаил Мишустин распорядился выделить из госбюджета средства на строительство по всей России модульных спортзалов и умных спортивных площадок. На обустройство умных спортплощадок в регионах правительство РФ выделило более 9 млрд рублей.