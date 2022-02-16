Журналисты Mirror признали несостоявшееся «нападение» России на Украину

Лондон, 16 февраля. Россия не напала на Украину 16 февраля, несмотря на информацию американской разведки. Статью об этом опубликовали журналисты британского издания Mirror.

До этого газета выпустила статью, которая была посвящена предполагаемому «российскому вторжению». Иностранные СМИ были удивлены, когда ничего подобного не произошло.

«Вторжение России на Украину: ночного нападения не произошло, в то время как путинский «дедлайн на 3 ночи» истек», — гласит заголовок нового материала газеты Mirror.

Британские журналисты написали, что, по данным американской разведки, «вторжение» должно было начаться в 3:00 ночи, однако это не произошло. Газета не стала давать собственную оценку провалу информационной кампании США.

Журналисты The Sun ранее переписали статью о времени «вторжения» России на Украину. Издание не стало выпускать новый материал, а решило просто исправить старый.