Политолог Манукян объяснил, почему суд над Навальным не вызвал интереса ни в России, ни на Западе

Новый суд над блогером Алексеем Навальным1 (включен в перечень организаций и физлиц, причастных к терроризму и экстремистской деятельности) не вызывал интереса ни на Западе, ни в России. Таким мнением с ФАН поделился политолог, журналист Вадим Манукян. Новый суд над Навальным в настоящее время проходит в выездном режиме в исправительной колонии №2 в городе Покров Владимирской области, где блогер отбывает наказание за мошенничество. Навальный является подсудимым по делу об особо крупном мошенничестве и об оскорблении суда.

По мнению Вадима Манукяна, слабый интерес СМИ к процессу — знак, что общественности как в России, так и на Западе эта тема просто неинтересна.

«Прошел год с момента последних протестных акций, а про Навального уже все забыли, — отметил Манукян в беседе с ФАН. — Никому он не нужен. Его там судят за мошенничество и оскорбление судьи, и это просто уже никому неинтересно. Вся его с виду многочисленная группа поддержки, все эти якобы миллионы зрителей его канала, видимо, «увязли» в интернете, либо данные о просмотрах были просто накручены. Обратите внимание: суд над Навальным идет, но никто в поддержку этого персонажа на улицы выходить уже не хочет. Как говорится, цирк уехал, и клоуны разбежались.

На то, что Навальный фактически исчез из политической повестки, в том числе и на Западе, указывают и другие представители СМИ. Так, журналист и блогер Кирилл Шулика в своем Telegram-канале обратил внимание, что тема Навального не прозвучала даже во время пресс-конференции канцлера Германии Олафа Шольца после завершения его переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным.

«Тему Навального [Шольц] не поднимал или, по крайней мере, не обозначал ее публично, — обратил внимание Шулика. — Это все к тому, что тема с Навальным очень серьезно выпала из повестки дня. Просто посмотрите повестку и уровень вопросов этой самой повестки».

Федеральное агентство новостей /

В понедельник состоялось первое выездное заседание Лефортовского суда Москвы по новому делу в отношении Алексея Навального. Дело об оскорблении суда было объединено с основным обвинением против Навального — в особо крупном мошенничестве. По данным следствия, Навальный похитил и потратил на личные нужды более 350 миллионов рублей, которые были пожертвованы аффилированной с ним организации (речь идет о ФБК2 — Фонд борьбы с коррупцией2. Эта организация внесена в реестр иноагентов, признана экстремистской и ликвидирована по решению суда. — Прим ФАН).

Процесс над Навальным является открытым: в колонии находятся более 100 журналистов, а также супруга подсудимого Юлия Навальная.

Алексей Навальный внесен Росфинмониторингом в реестр террористов и экстремистов. В настоящее время он отбывает 3,5 года в колонии после замены ему условного срока по делу «Ив Роше» на реальный. Навальный был отправлен в колонию по представлению ФСИН из-за многочисленных нарушений правил проведения для условно осужденных. Следующее судебное заседание по новым обвинениям должно состояться примерно через неделю.

1 Включен в перечень организаций и физлиц, причастных к терроризму и экстремистской деятельности.

2 Включен в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента; признан экстремистской организацией.