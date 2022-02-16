Захарова одной фотографией Лаврова и Шойгу высмеяла фейки Запада о «вторжении» России

Москва, 16 февраля. Страны Запада до последнего продолжали твердить о неких планах России по «нападению» на Украину. Многие иностранные политики и журналисты в своих прогнозах упоминали 16 февраля в качестве даты начала «вторжения», однако ничего подобного, вопреки всем ожиданиям США и их союзников, не произошло.

В частности, британские издания The Sun и The Mirror до этого выпустили материалы, которые были посвящены «российскому вторжению». Журналисты утверждали, что «нападение» на Украину якобы должно было начаться в 4:00 по московскому времени 16 февраля.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова высмеяла западных политиков и СМИ, которые придерживались подобной точки зрения. В своем Telegram-канале дипломат обнародовала веселую фотографию, которая ярко описывает отношение России к распространяемым Западом фейкам.

«Картина "Утро 16 февраля 2022 года"», — подписала фотографию Захарова.

На снимке изображены министр иностранных дел России Сергей Лавров и глава Минобороны Сергей Шойгу. Руководителей ведомств запечатлели во время проведения российско-бразильских переговоров.

Пользователи Telegram поддержали ироничную позицию Марии Захаровой. Юзеры в шутку отметили, что снимок был сделан уже в Киеве.

«Это где-то в резиденции под Киевом? Так быстро?» — пишет Владимир Стаканов. «Войну перенесли?» — поинтересовался Stay Positive. «Прелестно! Такое расположение духа вселяет надежду!» — отметила пользователь по имени Мария.

Издание The Sun позже исправило статью про «вторжение» России на Украину. Ожидания журналистов не оправдались, поскольку Москва так и не напала на Киев, передает телеканал «360».

Мария Захарова ранее в шутку попросила западные СМИ опубликовать график «российских вторжений» на год вперед. По ее словам, так будет удобнее планировать отпуск.