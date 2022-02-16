Депутат Фролова оценила законопроект о бесплатном пребывании родителей и детей с ОВЗ в больницах

Депутат Госдумы и член комитета Госдумы по охране здоровья Тамара Фролова (фракция «Единая Россия») в разговоре с ФАН оценила важность поправок в закон «Об основах охраны здоровья граждан Российской Федерации». Предполагается, что теперь родители смогут на безвозмездной основе пребывать с детьми-инвалидами в лечебных учреждениях независимо от возраста детей.

«Большинству детей-инвалидов приходится по несколько раз в год находиться на лечении в стационарных условиях. И, конечно, в этот момент им нужна не только медицинская помощь, но и поддержка самых близких людей. Ведь абсолютно каждый ребенок очень остро переживает разлуку с семьей, тем более если речь идет о детях с ограниченными возможностями здоровья, требующих дополнительного ухода и сопровождения», — говорит депутат Фролова.

Из личного архива Тамары Фроловой /

Как показывает практика, далеко не все семьи могут позволить себе нахождение с ребенком в гостинице или стационаре на платных условиях.

«Сейчас партийная инициатива, направленная на совместное пребывание ребенка-инвалида с одним из близких родственников или законных представителей в стационаре, независимо от возраста и медицинских показаний, по сути решает важнейшую социальную проблему, которая многие годы заботила россиян. Законопроект уже прошел первое чтение в Госдуме, и я надеюсь, что депутаты его поддержат и во втором», — отметила член комитета Госдумы по охране здоровья.

Федеральное агентство новостей / Евгений Рудаков

Тем временем оказание плановой медицинской помощи приостановлено из-за пандемии коронавируса. Однако больницы продолжают принимать детей, заявили в Минздраве России.