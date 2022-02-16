«Последний шанс для Киева?»: Альгис Микульскис о реакции президента РФ на решение Госдумы по ЛДНР

После принятия нижней палатой российского парламента постановления о направлении Владимиру Путину документа, фактически подтверждающего признание депутатским корпусом независимости донбасских республик, президент России, похоже, захотел оставить Украине шанс обойтись без геополитических потрясений. Обозреватель ФАН Альгис Микульскис в своем материале рассуждает об одной из возможных причин, лежащей в основе этого решения главы государства.

Тема международного оформления независимости республик Донбасса витала в воздухе, пожалуй, с самого момента их объявления о выходе из-под киевской юрисдикции. И вот 15 февраля нынешнего года российскими законотворцами был, наконец, рассмотрен и большинством голосов утвержден проект постановления об обращении Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации «К президенту Российской Федерации В. В. Путину о необходимости признания Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики».

На официальном сайте нижней палаты парламента приведены слова ее председателя Вячеслава Володина, которые объясняют позицию депутатов:

«Наши граждане и соотечественники, проживающие в Донбассе, нуждаются в помощи и поддержке. В этой связи депутаты считают, что признание ДНР и ЛНР создаст основания для обеспечения гарантий безопасности и защиты жителей республик от внешних угроз, а также для укрепления международного мира и региональной стабильности в соответствии с целями и принципами Устава Организации Объединенных Наций и положит начало процессу международного признания обоих государств».

duma.gov.ru / Государственная Дума РФ

В самом же обращении необходимость принятия президентом России положительного решения по выдвинутой парламентариями инициативе обосновывается следующим образом:

«Государственная дума выражает однозначную и консолидированную поддержку принятым адекватным мерам в гуманитарных целях по поддержке жителей отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины, изъявивших желание говорить и писать на русском языке, желающих соблюдения свободы вероисповедания, а также не согласных с действиями украинских властей, нарушающих их права и свободы».

В тот же день документ был отправлен непосредственному адресату — Владимиру Путину, который, однако, видимо, решил не торопить события и руководствоваться прежде всего положениями минского протокола, одним из гарантов выполнения которых является Россия. Об этом он заявил на пресс-конференции, посвященной итогам переговоров с канцлером Германии Олафом Шольцем.

«Я буду исходить из того, что мы должны все сделать для решения проблем Донбасса, но сделать это, прежде всего, исходя из не до конца реализованных возможностей по исполнению Минских соглашений. Мы очень рассчитываем на то, что наши партнеры и за океаном, и в Европе, прежде всего ФРГ и Франция, окажут соответствующее влияние на сегодняшние власти Киева, и это решение будет найдено», — ответил российский лидер на соответствующий вопрос одного из журналистов.

Вполне вероятно, что Владимир Путин, решив не рубить гордиев узел донбасской проблемы, а продолжить попытки распутать его, дал Киеву еще один шанс начать диалог с республиками языком не оружия, но дипломатии. О том же, что этот шанс может быть последним, косвенно свидетельствуют сожаления российского президента об отношении украинских властей к комплексу мер, утвержденных в столице Белоруссии.

«Как известно, киевские власти отказываются от соблюдения Минских соглашений, а также договоренностей, достигнутых на более поздних саммитах в «нормандском формате», в том числе в Берлине и в Париже», — отметил Путин.

mfa.gov.ua / Пресс-служба МИД Украины

Между тем 150-тысячная группировка ВСУ, сконцентрированная вдоль донбасской линии соприкосновения, по-прежнему готова в любой момент начать наступление на Донецк и Луганск, а риторика киевских политиков продолжает оставаться не только враждебной, но подчас и парадоксальной. Как, например, у министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы, отреагировавшего на инициативу российских депутатов совершенно необъяснимым образом:

«Относительно возможного признания российской Думой так называемых ЛДНР. Хочу еще раз напомнить неизменную позицию Украины: в случае принятия решения о признании Россия де-факто и де-юре выйдет из минских договоренностей со всеми сопутствующими последствиями. Мы уже предупредили об этой позиции наших партнеров», — предупредил главный украинский дипломат в минувший вторник.

Для политика такого ранга подобные заявления выглядят, мягко говоря, странно. Потому что кому, как не Кулебе, знать о том, что Россия никоим образом не является стороной упомянутых им договоренностей, а все попытки представить ее таковой являются лишь попытками выставить Москву одной из сторон внутриукраинского конфликта. Но в Киеве, должно быть, апеллируют собственными представлениями о международном праве, к сожалению, не имеющими отношения к реальности.

Что будет дальше? Скорее всего, западные словесные упражнения о скорой «российской агрессии» продолжатся, как продолжится и накачивание Украины оружием. Происходить все это будет на фоне дипломатических усилий, предпринимаемых Москвой для мирного разрешения конфликта в Донбассе.

Ситуацию же, которая сложится, если ВСУ начнут широкомасштабные боевые действия, вполне исчерпывающе обрисовала спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко:

«В непризнанных республиках живут многие тысячи российских граждан. Очевидно, что в случае вторжения ВС Украины мы их в беде не бросим, в обиду не дадим. Сделаем все необходимое, чтобы защитить. Естественно, наш ответ будет соразмерен масштабам агрессии возникшей военно-политической обстановки».

Исходя из всего сказанного, можно заключить, что «политический мяч» сейчас на украинской стороне поля: от того, какую игру будет вести киевская команда, зависит будущее не только Донбасса, но и самой Украины.