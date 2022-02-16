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Волочкова заявила, что рассталась с Сергеем после предложения жить вместе с его сыном

Шоу-бизнес
Волочкова заявила, что рассталась с Сергеем после предложения жить вместе с его сыном
instagram.com  /  @volochkova_art

Москва, 16 февраля. Бывшая артистка Большого театра Анастасия Волочкова рассказала свою версию расставания с банщиком Сергеем Кузнецовым. По ее словам, бывший избранник попытался пристроить в ее дом сына.

Танцовщица познакомилась с Сергеем на программе «Давай поженимся!», между ними сразу вспыхнули чувства. Парочка улетела на Мальдивские острова, за это путешествие платила Волочкова. По словам артистки, Кузнецову было приятно внимание к его персоне со стороны журналистов.

Мужчина видел перспективы совместной жизни со звездой и стал строить глобальные планы. Для начала он предложил Волочковой вложить 12 млн рублей в бизнес, а потом захотел, чтобы она сблизилась с его сыном.

«Появились намеки, что неплохо было поселить мальчика у меня дома, потому что у него сложные отношения с мамой. Я осознала, что мне просто начинают навязывать семью, с которой я жить не могу и не хочу. Потому что мне нужен мужчина, который будет меня поддерживать, носить на руках, а не вот это все!» — поделилась балерина с изданием Teleprogramma.pro.

Волочкова чувствовала, что отношения с Сергеем — это всего лишь курортный роман. Она назвала банщика «придворным пажем», который доставил удовольствие королеве. Такой отпуск, как был у Кузнецова с ней, мужчина никогда бы себе не позволил, уверена балерина.

Ранее телеведущая Дана Борисова прокомментировала разрыв Волочковой с Сергеем. По ее мнению, у балерины давно размылись границы адекватного поведения.

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Все новости / Шоу-бизнес / Волочкова заявила, что рассталась с Сергеем после предложения жить вместе с его сыном
волочкова отношения мужчина
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