Хирурги спасли жизнь пациента с аномальным строением почечных вен в Кузбассе

Кемерово, 16 февраля. Врачи спасли жизнь мужчине, который в экстренном порядке поступил в областную больницу скорой медицинской помощи. У него обнаружили аномальное строение почечных вен. Информацию об этом сообщили в пресс-службе минздрава Кузбасса.

Согласно сообщению ведомства, пациента привезли в медицинское учреждение с опухолью в левой почке на последней стадии. Во время исследования УЗИ урологи увидели еще две серьезные проблемы.

Во-первых, у мужчины нашли тромб, который спускался к нижней половой вене. Во-вторых, у него выявили сосудистую аномалию, которая представляет собой сложное анатомическое строение почечных вен с двух сторон.

«Это очень редкая аномалия. Обе вены были поражены опухолевыми тромбами, поэтому удаление тромбов из полой вены представляло большие технические сложности и грозило пациенту большой кровопотерей», — отметил заведующий урологическим отделением № 1 Евгений Помешкин.

Врачи приняли решение провести оперативное вмешательство. В ее проведении участвовали урологи и сосудистые хирурги из Кузбасской клинической больницы им. С. В. Беляева. Операция длилась шесть часов, и во время нее пациент потерял много крови, но врачам удалось спасти ему жизнь. В настоящее время кемеровчанина выписали домой.

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