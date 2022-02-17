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Никаких обязательств: почему Германия в вопросе расширения НАТО стала отыгрывать назад

Политика
Никаких обязательств: почему Германия в вопросе расширения НАТО стала отыгрывать назад
Федеральное агентство новостей  / 

Германия в вопросе расширения НАТО стала отыгрывать назад. Такое мнение ФАН высказал политический аналитик Владимир Соловейчик.

Расширение Североатлантического альянса не планируется и даже не обсуждается. Такое заявление сделал канцлер ФРГ Олаф Шольц на совместной пресс-конференции с президентом России Владимиром Путиным.

Как отметил Владимир Соловейчик, социал-демократический канцлер ФРГ Олаф Шольц начал отыгрывать назад. Ему это сделать проще, так как ни он, ни его партия никаких обязательств перед ныне правящими в Киеве украинскими националистами на себя не брали — в том числе и по вопросу включения Украины в НАТО.

Никаких обязательств: почему Германия в вопросе расширения НАТО стала отыгрывать назад
Global Look Press / Michael Kappeler/dpa

«В отличие от своих зеленых партнеров по правящей коалиции Шольц куда более реалистически настроен и куда теснее связан с интересами немецкой экономики: сказывается долголетний опыт пребывания на посту министра финансов ФРГ. Стало быть, для Шольца более чем очевидно, что Россия является крупнейшим внешнеторговым партнером Германии, а от бесперебойных поставок энергоносителей из РФ существенно зависят как интересы немецких промышленников, так и благополучие немецких домохозяйств снежной и холодной зимой», — пояснил Владимир Соловейчик.

Он заметил, что прилагательное «бесперебойных» в данном контексте весьма важно. Именно поэтому Шольц выступает за ввод в эксплуатацию газопровода «Северный поток — 2», ибо украинский газовый транзит ненадежен.

«Как реалист Шольц понимает, что принятие Украины в НАТО при нерешенности с украинской стороны территориальных споров с соседями невозможно, потому что это противоречит принципам приема в Альянс. А шансов урегулировать спор с РФ по поводу принадлежности нашей стране Крыма и Севастополя при нынешних киевских правителях нет никаких. Стало быть, и вопрос о приеме Украины в НАТО закрыт», — добавил Владимир Соловейчик.

Никаких обязательств: почему Германия в вопросе расширения НАТО стала отыгрывать назад
Федеральное агентство новостей / Степан Яцко

К тому же, заметил эксперт, у ответственных европейских политиков нет уверенности в том, что после принятия Украины в НАТО военные секреты этого агрессивного блока и новейшие образцы вооружений, военные технологии, доступные всем странам-участникам НАТО, не будут проданы «налево». Например, каким-нибудь террористическим организациям.

«Все эти соображения в их совокупности и определяют позицию канцлера ФРГ и возглавляемой им партии», — заключил Владимир Соловейчик.

Ранее российский лидер заявил, что Москва готова обсуждать определенные моменты в ответах НАТО и США по предложениям о гарантиях безопасности. По словам Путина, речь идет о договоре РСМД и военной транспарентности.

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