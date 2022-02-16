Волгоградская область входит в число лидеров национального проекта «Производительность труда»

Волгоград, 16 февраля. Производительность труда в двенадцати регионах — лидерах нацпроекта, в число которых входит и Волгоградская область, выросла на большем числе предприятий, чем в среднем по России.

Список из сорока девяти регионов, принявших участие в национальном проекте, разделили на три группы: лидеры, средняя группа и отстающие субъекты, передает сетевое издание «МК в Волгограде». При составлении списка и градации регионов эксперты учитывали 20 различных показателей. В том числе специалисты анализировали, насколько широко в каждом субъекте используются программы нацпроекта, какое количество предприятий увеличило свою производительность труда. По результатам анализа показателей Волгоградская область вошла в число двенадцати регионов-лидеров.

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