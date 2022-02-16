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Женская сборная России по биатлону завоевала серебро в эстафете на ОИ-2022

  /   Обновлено: 16 февраля 2022 11:58
Олимпийские игры 2022
Женская сборная России по биатлону завоевала серебро в эстафете на ОИ-2022
Global Look Press  /  ANDERS WIKLUND

Пекин, 16 февраля. Российские биатлонистки завоевали серебро в эстафете на зимних Олимпийских играх 2022 года.

Ирина Казакевич, Кристина Резцова, Светлана Миронова и Ульяна Нигматуллина принесли сборной России восьмое серебро на пекинской Олимпиаде. Биатлонистки заняли второе место в женской эстафете на 24 километра. Гонку выиграла сборная Швеции. Немецкие биатлонистки финишировали третьими.

Олимпиада в Пекине проходит с 4 по 20 февраля. Из-за санкций WADA по отношению к РУСАДА сборная России выступает в Пекине под флагом ОКР.

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Все новости / Олимпийские игры 2022 / Женская сборная России по биатлону завоевала серебро в эстафете на ОИ-2022
биатлон олимпиада эстафета ои-2022
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