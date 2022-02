Нагнетание вокруг Украины: почему не получится призвать к ответу западные СМИ за пропаганду войны

Поскольку предсказание The Sun о ночном «вторжении» России на Украину 16 февраля не сбылось, британское издание решило внести поправки в текст, заменив конкретную дату на формулировку «в любое время». Истерия западных СМИ и прогнозы относительно «вторжения» продолжают поражать воображение, никакие заверения официальных лиц РФ относительно мирной позиции по урегулированию украинского вопроса в расчет американскими и британскими журналистами не берутся. Как сказала в беседе с ФАН политолог Наталия Елисеева, никто никакого давления на СМИ, которые пропагандируют войну, оказать не может, призвать их к ответу фактической возможности нет.

«Никто никакого давления оказать на СМИ, которые сейчас нагнетают истерию, не может. Все международные инстанции так или иначе поддерживают США. В основном они западной направленности и проводят западную политику, в том числе выражая интересы США. Те, кто не хочет в этом спектакле участвовать, сейчас пытаются усидеть на двух стульях. Например, та же Германия. В данном случае стоит вопрос коалиций и блоков. Есть западный блок, а есть Россия, которая иногда вступает в коалицию с Китаем по ряду вопросов. Например, в нынешней ситуации Китай нас поддерживает. Хоть слова поддержки и звучат в ограниченном количестве, но это так. Взять тот же ряд заявлений по итогам переговоров лидеров России и КНР — позиция Китая была озвучена прямо и ясно», — прокомментировала Елисеева.

При этом у России нет реальной возможности обуздать западные СМИ, которые нагнетают панику и публикуют откровенные фейки, подчеркнула политолог. Блокировать их на территории нашей страны смысла нет, россияне их все равно не читают. Цель таких изданий — выставить РФ в виде агрессора именно перед западной публикой. А пытаться оказать опосредованное давление за счет других информационных каналов — YouTube, Facebook — глупо, свои же граждане возмутятся.

facebook.com / Наталия Елисеева

По словам Елисеевой, противостояние блоков идет на нескольких уровнях: мягкая сила, дипломатия и информационная политика. Истерика в СМИ сойдет на нет в то время, когда американцы достигнут своей цели или поймут, что она недостижима, уверена собеседница ФАН. Но информационная война на этом не закончится, отметила политолог, поскольку каждая сторона отстаивает свои интересы всеми доступными способами.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова не без доли сарказма обратилась к изданиям Bloomberg, The Sun, The New York Times. Она попросила огласить график «вторжений» России, чтобы была возможность согласовать свой отпуск.