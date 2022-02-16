Бойцы ВСУ дважды обстреляли поселок Голубовское в ЛНР

Луганск, 16 февраля. После двухнедельного затишья ВСУ возобновили огневые провокации на линии соприкосновения сил в Донбассе. Власти ЛНР сообщили об обстреле поселка Голубовское.

ВСУ дважды на сутки подвергли обстрелу территории ЛНР. Представители республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) сообщили РИА Новости, что под огнем оказался населенный пункт Голубовское.

«За истекшие сутки со стороны вооруженных формирований Украины зафиксировано два нарушения режима прекращения огня», — указали в представительстве ЛНР.

Ранее представители республики сообщали о гибели сотрудника Народной милиции при обстреле с украинской стороны. Военнослужащие республики открыли по расположениям ВСУ ответный огонь.

Помимо огневых провокаций, власти ЛНР зафиксировали переброску бронетехники ВСУ в прифронтовую зону. Несколько дней назад официальный представитель республики Родион Мирошник заявил об обнаружении двух десятков украинских танков Т-72 в районе населенного пункта Подлесное. Об этом сообщил «Царьград».