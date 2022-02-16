МИД Белоруссии: российский воинский контингент покинет республику после завершения учений

Минск, 16 февраля. Российские военнослужащие и военная техника будут полностью выведены с территории Белоруссии после завершения маневров. Об этом сообщили в МИД республики.

Согласно информации белорусского МИД, в стране не останется ни одного военнослужащего ВС РФ, ни одной единицы техники по окончании учений.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что на текущий момент определяются сроки возвращения российских военнослужащих в места постоянной дислокации, однако это будет реализовано только по завершении учений Союзного государства.