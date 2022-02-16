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Евросовет предложил провести конференцию доноров для поддержки экономики Украины

  /   Обновлено: 16 февраля 2022 11:57
Экономика
Евросовет предложил провести конференцию доноров для поддержки экономики Украины
ФБА «Экономика сегодня»  /  Денис Машкин

Киев, 16 февраля. Глава Евросовета Шарль Мишель выступил с предложением организовать конференцию доноров для поддержки экономики и реформ Украины.

Украинский президент Владимир Зеленский провел переговоры с главой Европейского совета Шарлем Мишелем. Они обсудили последние переговоры советников лидеров «нормандской четверки» в Берлине и введение санкций.

«Обменялись мнениями с Шарлем Мишелем о встрече советников лидеров "нормандской четверки" в Берлине, будущих дипломатических усилиях и санкциях. Самый большой враг для нас сегодня — паника. Важным сигналом поддержки со стороны ЕС является то, что посольства европейских стран продолжают работать на Украине», — заявил Зеленский.

Украина привыкла питаться европейскими траншами, в том числе МВФ. При этом сами жители страны недовольны таким раскладом дел в государстве. Потому в декабре протестующие в Киеве потребовали от президента Украины Владимира Зеленского разорвать отношения страны с МВФ.

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