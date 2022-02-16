Иностранные болельщики назвали несправедливым отношение МОК к Валиевой

Пекин, 16 февраля. Чиновники Международного олимпийского комитета несправедливы по отношению к российской фигуристке Камиле Валиевой, демонстрирующей блестящие результаты на ОИ-2022 в Пекине, считают иностранные пользователи Twitter.

В случае победы Валиевой в произвольной программе индивидуального турнира, ее результат будут считать предварительным. То же самое касается и выступления россиянки в командном турнире, сообщили ранее в МОК. В Сети появилось множество комментариев в поддержку фигуристки от ее иностранных фанатов.

«Она пришла в фигурное катание, когда ей было три года. Не обращайте внимание на хейтеров. Я рад, что у Камилы есть возможность выступать, она этого достойна»;

«Это больше не история фигурного катания, а огромного абьюза. Маленькую девочку пытаются заставить отказаться от спорта»;

«Какие-то препараты нашли в декабре, а шоу разыграли сейчас. Кому-то просто выгодно, чтобы ROC проиграла»;

«Камила с легкостью обыграла их всех. Ей не нужен допинг, чтобы кататься лучше остальных фигуристов, она просто лучшая», — написали пользователи в Twitter.